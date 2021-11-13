عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معارك عنيفة في مأرب.. الجيش الوطني يدحر الحوثيين

السبت 13 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء الجمعة، دحر ميليشيات الحوثي من عدة مواقع في جبهة حريب جنوب مأرب خلال هجوم مباغت.



وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية تخوض معارك متواصلة لدحر ميليشيات الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب.

خسائر كبيرة

بالتزامن قصفت قوات الجيش بشكل مكثف بالعيارات وبسلاح المدفعية مواقع وتجمعات الحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة بيحان وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي جبهة الجوبة، قصفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات ثابتة ومتحركة للحوثيين في مناطق متفرقة، ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في العتاد، وفق المركز الإعلامي.

أما في جبهة صرواح غرب مأرب، فقد كسرت قوات الجيش والمقاومة هجوماً للميليشيات على أحد المواقع العسكرية وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبدها خسائر في العتاد والأرواح.

معارك عنيفة

وتشهد جبهات مأرب الجنوبية والغربية معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة بإسناد جوي من مقاتلات التحالف من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، يواصل الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على محافظة مأرب الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الأممية والدولية من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة آلاف النازحين من أطفال ونساء.