بعد انسحاب القوات المشتركة.. الحديدة: الحوثيون يسيطرون على مدينة "التحيتا" بدون قتال

المنامة - ياسر ابراهيم - سيطرت ميلشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، على مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة الاستراتيجية (غربي اليمن)، بدون قتال عقب انسحاب احادي الجانب من قبل القوات المشتركة التي يقودها طارق صالح في الساحل الغربي.



وقال مصدر عسكري "إن مسلحي جماعة الحوثي، سيطروا على مدينة التحيتا جنوبي الحديدة خلال الساعات الماضية، بعد انسحاب قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة"، وفق ما نقلت وكالة "الاناضول".



وأضاف أن "مسلحي الحوثي اقتحموا المدينة دون مواجهات، ونفذوا حملة اعتقالات ضد مواطنين مناهضين للجماعة"، دون تفاصيل أخرى.



وفي وقت سابق أعلنت ميليشيات الحوثي، تنفذ التحالف العرب غارة جوية في مدينة التحيتا نفسها وسقوط قتلى وجرحى، وفق ما أوردت قناة "المسيرة" الحوثية.



وأمس الخميس، انسحبت الوحدات العسكرية (القوات المشتركة) المرابطة في محافظة الحديدة، إلى مدينة الخوخة، على بعد 163 كيلومترا جنوبي مركز المحافظة، والقوات التي انسحبت هي اللواء الأول والخامس والسادس "عمالقة" واللواء الـ 21.



كانت تلك الألوية متمركزة في مناطق (المنظر قرب المطار والجاح وكيلو 16 والدريهمي)، وجميعها مناطق التماس مباشرة مع الحوثيين على مدخل مركز المحافظة.



ولم يرد أي تعليق عن أسباب انسحاب تلك القوات التي تُدار بعضها من قبل الامارات، كما هو الحال باللواء الخامس واللواء الأول مشاه، ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجيش اليمني، أو التحالف العربي، في ظل تكهنات عن اتفاق غير معلن للانسحاب من طرف واحد.





وفرت الكثير من العائلات من المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة، خوفا من انتقام الحوثيين وممارسة الانتهاكات ضدهم، في ظل شعور بالخذلان من قبل السكان الذي فوجئوا بعملية الانسحاب دون أن انذار مسبق او حتى مواجهات عسكرية.

المصدر: يمن شباب نت + الاناضول



- فيديو :