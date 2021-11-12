شكرا لبحثكم عن خبر طارق ينشر قوات المهام الخاصة لاستعادة مناطق دخلها الحوثي امس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتشار وحدات المهام الخاصة التابعة للقوات المشتركة قبل ساعات لتطهير وتأمين المواقع بالكامل في الدريهمي والتحيتا لن نسمح بأي اختراق تحت مظلة المبعوث الأممي والمجتمع الدولي ،، الحديدة لن نسلم شبر منها ولن نفرط بتضحيات ، ونضال ،اربعة أعوام بين الحر، والشمس والرمال ، ونخون دماء شهدائنا الاحرار ، وترقبوا في الساعات القادمة اخبار تسركم .

والله إن ابطالكم ،كالسيل الجارف، بمعنويات عاليه ، وان حصلت ثغرات من قبل المجتمع الدولي والفريق الأممي ،ولكن نحن رجالها وقدها ..