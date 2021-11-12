شكرا لبحثكم عن خبر القصة كاملة للتطورات في الحديدة .. وما هو الوضع الان ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فارس الحميري:



القوات المشتركة بدأت منذ الأمس الانسحاب الأحادي من مناطق واسعة في أطراف مدينة الحديدة أبرزها مدينة الصالح ،كيلوا 16، مجمع اخوان ثابت، منطقة منظر بمحيط مطار الحديدة، النخيله، الشجيره، قضبه، الجريبه، الطائف ومناطق اخرى بالدريهمي.

الانسحاب جاء وفقا لاتفاق غير معلن ترعاه الأمم المتحدة بهدف فصل القوات وإنشاء منطقة (خضراء) وإعادة فتح منطقة كيلوا 16 شرق ‎الحديدة والتي تضم طريقا رئيسيا يصل مدينة الحديدة بالعاصمة صنعاء ومناطق اخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.

القوات المشتركة انسحبت بكامل عتادها العسكري وأعادت تموضعها في مناطق خلفية في أطراف مديرية الدريهمي باتجاه المديريات الجنوبية من المحافظة.

الانسحاب المفاجئ للقوات المشتركة أثار رعب وهلع السكان في الدريهمي، وفرت عشرات الأسر من المديرية باتجاه مديريات جنوب المحافظة.

الحوثيون رفضوا الانسحاب من جانبهم وفقا للاتفاق.. وعقب انسحاب القوات المشتركة، سيطر مسلحو الجماعة خلال الساعات الماضية على "مجمع اخوان ثابت" وعلى مناطق النخيله وقضبه والشجيرة ومناطق عدة في الدريهمي.