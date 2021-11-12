في أماكن عملهم.. الحكومة تقر آلية جديدة لصرف مرتبات النازحين 

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت وزارة المالية، يوم الخميس، آلية جديدة لصرف مرتبات النازحين، وذلك عبر مؤسسات الدولة المباشرين عملهم فيها.

وقال مصدر مسؤول بديوان وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، إن الوزارة استكملت عملية تحويل صرف مرتبات النازحين إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية المباشرين عملهم فيها، بدلا عن آلية الصرف السابقة عبر الكريمي.

ونقلت وكالة سبأ عن المصدر قوله، إن هذه الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الوزارة تنفيذُا لتوجيهات الرئيس والحكومة بشأن تصحيح وضع موظفي الدولة تحت مسمى (نازحين) وترتيب وضعهم المالي في مرافقهم.

وأدت الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي إلى نزوح مئات الآلاف من مناطق الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، غالبيتهم من الموظفين المدنيين والعسكريين.

