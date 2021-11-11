شكرا لبحثكم عن خبر الماجستير للباحث سمير السروري في الإعلام من جامعة عدن عن رسالته الموسومة بـ ’’مصداقية الفضائيات اليمنية في تغطية الحرب في اليمن‘‘ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن خاص

نال الباحث سمير السروري اليوم الخميس على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة عدن وذلك عن رسالته الموسومة بـ’’ مصداقية القنوات الفضائية اليمنية في تغطية أحداث حرب 2015 في اليمن من وجهة نظر الإعلاميين اليمنيين‘‘.

دراسة على قنوات: (المسيرة،اليمن،السعيدة)

واستعرضت الدراسة في مناقشتها العلنية بالكلية بمدينة الشعب لأبرز أهداف الدراسة والتي تقيس مستوى المصداقية في قنوات المسيرة والسعيدة واليمن من وجهة نظر الإعلاميين اليمنيين في تغطيتها للحرب والتعرف على الأنماط الإعلامية المستخدمة في التغطية ومعرفة اتجاهات الجمهور وتقيمه للمعالجة الإخبارية.

واختار الباحث العينة العمدية للمبحوثيين (الإعلاميين اليمنيين)؛ ضمن الحدود البشرية للدراسة والمتمثلة بالإعلاميين اليمنيين العاملين في المؤسسات الإعلامية اليمنية إلى جانب حدود الأخرى كما تمحورت الدراسة بين أربعة فصول والتي دارت بين النظري والتطبيقي.

ومن منطلق غياب المصداقية في الإعلام اليمني و(التلفزيوني) منه والذي ساهم في تعميق الانقسام المجتمعي وتحويله من إعلام يتمتع بالمسؤولية الاجتماعية إلى إعلام دعائي يغلب عليه لغة التهديد والحشد والتضليل؛ انبرى للباحث فكرة الخوض في دراسة المصداقية التي عادة ما تغيب في تغطية الصراعات والحروب؛ بحسب الباحث.

وخلصت الرسالة في التوصل إلى أن درجة التعرض للقنوات الفضائية اليمنية كانت متوسطة حيث حصلت قناة السعيدة على الدرجة الأولى تليها اليمن وتليها المسيرة فيما حازت النشرة الإخبارية على أعلى إجابات المبحوثيين ضمن اهتماماتها.

وبينت الدراسة في نتائجها إلى تدني مستوى الحياد الإعلامي بصورة عامة للقنوات الفضائية اليمنية في تغطيتها لأحداث الحرب إلى جانب ضعف القنوات الفضائية في تلبيتها لحاجات المجتمع في تغطيتها لأحداث الحرب إلى جانب عدد من النتائج الأخرى.

هذا وكانت لجنة المناقشة تضم الدكتور محمد علي ناصر عميد كلية الإعلام مشرفاً علميًا ورئيس لجنة المناقشة والدكتور علي باقطيان مناقش داخلي فيما الدكتور حسن دجرة مناقشًا خارجيًا من جامعة الحديدة إلا أنه لم يتمكن من الحضور وألقى تعليقه الدكتور سليم النجار رئيس قسم الإعلام بكلية العلوم الإنسانية عضو الهيئة التدريسية بكلية الإعلام.

وتمتلك الحكومة اليمنية لقناة اليمن الفضائية بنسختها ’’الشرعية‘‘ وهي لسان حالها؛ فيما قناة المسيرة الفضائية تابعة لجماعة الحوثي وقناة السعيدة قناة خاصة؛ فيما يعد الباحث سمير السروري واحد من أبرز الإعلاميين اليمنيين الذين يعملون في الإعلام التلفزيوني وسبق له أن تخرج من كلية الآداب قسم الصحافة والإعلام بعدن -قبل أن يتحول القسم إلى كلية- وهو خريج قسم الإذاعة والتلفزيون (2014-2015)م.

حضر المناقشة؛ عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية الدكتور علي الزامكي وعميد كلية المجتمع الدكتور عوض العلقمي ووكيل جامعة عدن في المملكة العربية السعودية مسعد الخليفي ومدير إدارة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية مارينا بازياد والعميد جمال فضل القطيبي مدير عام التخطيط والتنظيم في وزارة الداخلية والشيخ حسين المعمري رئيس الجالية اليمنية بمنطقة عسير والعقيد عامر القرفوشي رئيس عمليات لواء حرب (واحد) ووليد الجعشاني مسؤول الدائرة الإعلامية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية دار سعد ومدير شركة أمد إكس للإنتاج الإعلامي أسامة المحوري وعدد من الصحفيين والباحثين وأسرة الباحث.