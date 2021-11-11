شكرا لبحثكم عن خبر ركلات الترجيح تحسم مواجهة البقاء في دوري الدرجة الأولى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حسمت ركلات الترجيح مواجهة البقاء في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي أقيمت، اليوم الخميس، على ملعب سيئون الأولمبي، وانتهت بفوز شعب إب على شباب الجيل من الحديدة بنتيجة (3/4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدفين لمثليهما.

وخاض شباب الجيل هذه المباراة بعد إنهائه دور المجموعات في المركز الأخير ضمن المجموعة الأولى، فيما لعب شعب إب المباراة بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة الثانية.

وتقدم شعب إب عن طريق اللاعب علي الحروي في الدقيقة 14، قبل أن يشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه زميله عصام البعداني بعد ذلك بدقيقتين لاعتراضه كرة كانت في طريقها إلى المرمى.

ومع بطاقة الطرد للاعب شعب إب احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق شباب الجيل انبرى لها اللاعب يوسف محمد ليحرز منها هدف التعادل في الدقيقة 16.

وفشل الفريقان في إضافة أهداف أخرى خلال ما تبقى من زمن الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة التعادل.

واستغل شباب الجيل النقص العددي في صفوف منافسه ليفرض سيطرته على الكرة بشكل أفضل خلال الشوط الثاني، واثمر ذلك تسجيل الهدف الثاني عن طريق البديل أحمد ناصر في الدقيقة 73.

ونجح شعب إب في إدراك التعادل من ركلة جزاء عن طريق حارس مرماه علي العامري في الدقيقة 90.

وبانتهاء الوقت الأصلي للمباراة لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز شعب إب( 3/4)، وهي النتيجة التي كانت كافية لبقاء الفريق بين فرق الدرجة الأولى وهبوط شباب الجيل إلى الدرجة الثانية.