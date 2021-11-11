اختتام اللقاء التشاوري الرابع للوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، اعمال اللقاء التشاوري الرابع لمدراء مكاتب الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بالمحافظات المحررة .



وناقش اللقاء على مدى ثلاثة ايام، بحضور 25 مشاركاً عدد من المحاور المتعلقة بالتحديات التي تقف أمام الوحدة التنفيذية ومكاتبها خلال الفترة الماضية ووضع الخطة الاستراتيجية لتطوير آلية العمل للعام 2022م في ادارة مخيمات النازحين والسبل المثلى لتحسين الخدمات والتدخلات للنازحين.

وأشار القائم بأعمال رئيس الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين عبده مهذب، إلى مهام الوحدة التنفيذية وسعيها في سبيل توفير المناخات اللازمة للنازحين إلى جانب تقديم الرعاية و الدعم النفسي لتجاوز الاثار السلبية التي خلفتها الحرب.