‏الارياني: العالم يتجاهل استغلال مليشيا الحوثي الوحشي للطفولة واستخدامهم وقودا لمعاركها العبثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان استخدام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران للاطفال في العمليات العسكرية لم يقتصر على استدراجهم وتجنيدهم للقتال في صفوفها والزج بهم بلا رحمة في خطوط النار.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان المليشيا الحوثية استخدمت آلاف الأطفال منذ بدء الحرب لنقل الأسلحة والذخائر، وتنفيذ مهام استطلاعية ولوجستية، والتجسس وجمع المعلومات.

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي استغلت الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين جراء ظروف الحرب التي خلفها الانقلاب، ونهبها مرتبات الموظفين، وتعطل القطاع الخاص وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم، للضغط على الأسر الفقيرة ومساومتهم بالمساعدات الغذائية لاستدراج اطفالهم، في أكبر عمليات تجنيد للاطفال بتاريخ البشرية.

واضاف الارياني: يقف العالم عاجزا عن أداء دوره المفترض إزاء مأساة الأطفال اليمنيين الذين حرموا من حقهم في التعليم والصحة والحياة بشكل طبيعي كباقي أقرانهم في العالم، متجاهلا ما يجري من استغلال وحشي للطفولة من قبل المليشيا واستخدامهم وقودا لمعاركها العبثية وتنفيذ السياسات التدميرية الايرانية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفولة بمغادرة مربع الصمت، والقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الظاهرة الخطيرة والمتصاعدة، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية"، وملاحقة قياداتها ومحاكمتهم باعتبارهم"مجرمي حرب".