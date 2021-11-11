شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروع حماية وتمكين النساء المتضررات من العنف بالبلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشنت الجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.



يستهدف المشروع الذي ينفذ على مدى عام، دعم 4 ألاف و800 فرد بمحافظتي عدن وتعز، وألف و600 مستفيدة من النساء والفتيات النازحات والمستضعفات ممن تتراوح أعمارهن بين 15و 55 عاماً إضافة إلى تعزيز مهارات وادوات التمكين لمقدمي خدمات الحماية.

ويهدف المشروع إلى تقديم الخدمات الصحية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي ورعاية الاطفال وتقديم منح مالية لإقامة مشاريع خاصة بهن.