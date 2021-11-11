شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة منسقي الإنذار الصحي المبكر في عدن ولحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية الخاصة بمنسقي الانذار الصحي المبكر "الايديوز"، نظمها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.



ودعا مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر باهشم، ومدير الترصد ومكافحة الأمراض الدكتور ادهم عوض، إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للنظام الصحي .