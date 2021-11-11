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اختتام دورة منسقي الإنذار الصحي المبكر في عدن ولحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية الخاصة بمنسقي الانذار الصحي المبكر "الايديوز"، نظمها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

ودعا مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر باهشم، ومدير الترصد ومكافحة الأمراض الدكتور ادهم عوض، إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للنظام الصحي .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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