شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يستقبل المبعوث الأممي ويشدد على ضرورة وقف الانهيار الاقتصادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بمكتبه بالعاصمة عدن، صباح اليوم الخميس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرغ في زيارته الثانية إلى عدن.

وفي اللقاء، ناقش الرئيس القائد مع المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، في الجنوب، واليمن، والجهود المبذولة من أجل الدفع باتجاه عملية سلام شاملة.

وشدد الرئيس القائد في محادثاته مع المبعوث الأممي على ضرورة إجراء معالجات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي الذي يهدد بلادنا بانهيار شامل في ظل إصرار بعض الأطراف على إضعاف حكومة المناصفة وعدم تمكينها من إحداث إصلاحات جوهرية تؤدي إلى وقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي قد يقود إلى خروج الأوضاع عن السيطرة.

وجدد الرئيس الزُبيدي تأكيده على أهمية الاسراع بتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الرياض لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووقف انهيار سعر صرف العملة المحلية، مؤكدا أن التباطؤ في اتخاذ اجراءات محورية بهذا الاتجاه ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع والدفع بها نحو المجهول.

كما جدد الرئيس القائد أيضا، تأكيده على دعم جهود المبعوث تجاه عملية تفاوضية شاملة تعكس واقع الأطراف على الأرض، والقضايا الوطنية والمسببات الحقيقية للصراع، وفي طليعة ذلك قضية شعب الجنوب التي يحملها المجلس الانتقالي الجنوبي.

من جانبه، أعرب المبعوث الأممي عن شكره وامتنانه للمجلس الانتقالي ومواقفه الداعمة للجهود الرامية لإيقاف الحرب وإحلال السلام.

حضر اللقاء اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، والدكتور ناصر محمد الخبجي عضو هيئة الرئاسة، رئيس وحدة شؤون المفاوضات والاستاذ علي الكثيري عضو هيئة رئاسة المجلس نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات المتحدث الرسمي للمجلس، والمهندس محمد العبادي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس.