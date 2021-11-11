شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يتصدى لتسلل ميليشيا الحوثي في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل لميليشيا الحوثي الارهابية على مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.



قال العقيد محمد النبهاني وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان قوات الجيش الوطني في مديرية الصفراء استطاعت التصدي لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي الارهابية على مواقع الجيش في "وادي عار" اسفرت عن قتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا وتدمير عربة حاملة مضاد طيران".