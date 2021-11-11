شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في جلسة عمل حول الترويج لعالمية الحماية المادية للمواد النووية في النمسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا اليوم جلسة عمل للترويج لعالمية اتفاقية الحماية المادية المعدلة للمواد النووية والاتفاقية الدولية لردع أعمال الإرهاب النووي بمشاركة اليمن ممثلة بأمين عام اللجنة الوطنية للطاقة الذرية الدكتور عبد الله الشامي.



تناقش الجلسة على مدى يومين؛ اتفاقية ردع الارهاب النووي والفوائد المكتسبة من الانضمام الى اتفاقية الحماية المادية المعدلة وغيرها من المواضيع المطروحة في جدول الاعمال.