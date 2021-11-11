هادي يعزي باستشهاد الشيخ البطل عوض بن معيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس برقية عزاء ومواساة باستشهاد الشيخ البطل عوض بن صالح بن معيلي، عقب مسيرة حياة حافلة بالعطاء والنضال في سبيل الانتصار للوطن.



ونوه الرئيس هادي في برقية العزاء لأسرة الشهيد بن معيلي، بالمآثر والأدوار الوطنية والنضالية والبطولية التي جسدها شهيد الوطن بمعارك الحرية والكرامة في جبهات القتال بمحافظة مأرب ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا في سبيل إنهاء انقلابها على الدولة واستعادة دولة المؤسسات والنظام الجمهوري.

وأكد أن تضحيات الشهيد بن معيلي ورفاقه من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل والرجال الأحرار، ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان أبناء الشعب اليمني.

وعبر رئيس الجمهورية، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة وأقارب ومحبي ورفاق الشهيد وأبناء قبائل مأرب بهذا المصاب الأليم .. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.