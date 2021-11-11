رئيس مجلس الشورى يبعث برقية عزاء في استشهاد عوض بن معيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة باستشهاد الشخصية الاجتماعية عوض صالح بن معيلي، وهو يؤدي واجبه الوطني والنضالي في التصدي لميليشيات الحوثي الارهابية.



واشاد الدكتور بن دغر، في برقية العزاء التي بعثها لأسرة الشهيد وكافة قبائل عبيدة بمحافظة مأرب، بالادوار الوطنية والنضالية والبطولية التي جسدها في سبيل استعادة الوطن من مليشيات الحوثي الاجرامية.

وعبر عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة وأقارب ومحبي ورفاق الشهيد وأبناء قبائل مأرب بهذا المصاب الأليم .. سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.