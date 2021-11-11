ارتفاع أسعار الذهب اليوم في بلادنا اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في اليمن، الخميس 11 نوفمبر 2021، على الرغم من التراجع في أسعار المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن، خلال التعاملات الصباحية اليوم، نحو 14,990 ألف ريال (59.90 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن (الأكثر تداولًا في الأسواق)، صباح تعاملات اليوم، نحو 13,117 ألف ريال (52.40 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن اليوم، نحو 11,243 ألف ريال (44.93 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في اليمن اليوم، فقد سحل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 8744 ريالًا (34.94 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في اليمن، خلال التعاملات المبكرة اليوم، نحو 466,190 ألف ريال (1863دولارًا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في اليمن بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 104,933 ألف ريال (419.31 دولار).

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في الجلسة السابقة بينما أعاد المستثمرون تقييم الكيفية التي سيرد بها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1847.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0419 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1850.10 دولار.

وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوى منذ 15 يونيو/حزيران أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أعلى زيادة سنوية في 31 عاما الشهر الماضي مما عزز الإقبال على الذهب كتحوط من التضخم.

ودفعت سياسات التيسير النقدي الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي خلال الجائحة أسعار الذهب إلى مستويات جديدة مرتفعة على مدار العامين الماضيين، لكن من شأن أي رفع لأسعار الفائدة لتخفيف التضخم أن يضغط على الذهب لأنه سيرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأدى ارتفاع الدولار، الذي صعد لأعلى مستوى في عام، أيضا إلى مزيد من الضغط على الذهب. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.