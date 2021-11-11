نائب الرئيس يعزي في استشهاد الشيخ المناضل عوض بن معيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشيخ البطل عوض بن صالح بن معيلي، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الشهيد وأدواره الوطنية والنضالية، وما جسده من تضحيات جسيمة وبطولات في جبهات القتال ضد مليشيات الإرهاب والانقلاب الحوثية الإيرانية، ليرتقي شهيداً مجيداً في جبهات الشرف والعزة بمحافظة مأرب الصامدة.

وأكد نائب الرئيس بأن تضحيات الشيخ بن معيلي ورفاقه الشهداء الأبطال من أبناء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، ستبقى خالدة في ذاكرة الأجيال اليمنية، وستتوج بانتصار الإرادة الشعبية وهزيمة مشاريع الموت والدمار والرجعية والكهنوت.

وعبر نائب رئيس الجمهورية في ختام البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وأقاربه ومحبيه وكافة قبائل مأرب عامة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.