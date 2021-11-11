معين عبدالملك يعزي في استشهاد الشيخ عوض بن معيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشيخ البطل عوض بن صالح بن معيلي، في جبهات العزة والكرامة بمحافظة مأرب وهو يقارع ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وأشاد رئيس الوزراء في البرقية، بمناقب وادوار الشهيد الشيخ عوض بن معيلي، النضاليه والوطنية، وآخرها مآثرة البطولية في جبهات القتال ضد مليشيات الإرهاب الحوثية، حتى ارتقى شهيدا مجيدا ليخلد مع رفاقه من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، معاني العزة والكرامة والتي ستتوج بتحقيق الانتصار وهزيمة مشروع الإمامة الكهنوتية.

وعبر رئيس الوزراء عن أصدق التعازي وعظيم المواساة لأسرة الشهيد وأقاربه ومحبيه وقبائل مأرب عامة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.