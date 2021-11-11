هادي يعزي بوفاة مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس، برقية عزاء ومواساة بوفاة مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن أيوب أبوبكر، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



ونوه رئيس الجمهورية في برقية العزاء لأبناء الفقيد أوسان وغسان وأسرتهم الكريمة، بالمناقب والصفات المثلى التي كان يتحلى بها الفقيد وجهوده طوال مسيرة حياته العملية في خدمة مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.

وعبر الرئيس، عن أحر التعازي وأصدق المواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.