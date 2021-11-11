شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يحصد رؤوس قيادات حوثية كبيرة في صنعاء(تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استهدف طيران لدعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، اجتماعا لقيادات كبيرة في الانقلابية بالعاصمة اليمنية .

وقالت مصادر محلية، إن طيران التحالف استهدف اجتماعا يضم قيادات كبيرة من مليشيا الحوثي، في دار الرئاسية جنوبي صنعاء.

وأكدت المصادر مصرع وإصابة قيادات بارزة في المليشيات الانقلابية، إثر استهداف طيران التحالف قصر الرئاسة بالنهدين.



ونفذ طيران التحالف عدة ضربات جوية على معسكرات مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بالعاصمة اليمنية صنعاء.