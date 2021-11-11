شكرا لبحثكم عن خبر أول بيان للحوثيين بشأن الانفجارات الكبيرة في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مليشيا الحوثي الانقلابية،فجر الخميس، إن الانفجارات الكبيرة التي تدوي في العاصمة اليمنية صنعاء، ناتجة عن غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأوضحت المليشيات الحوثية، أن طيران استهدف بغارتين جوية معسكر الصيانة في مديرية الثورة وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

كما استهدف طيران التحالف - وفق ما أعلنت المليشيات- معسكر الحفا بمديرية السبعين جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق مستمر لمقاتلات التحالف العربي في أجواء العاصمة صنعاء، وتنفيذ غارات جوية على معسكرات مليشيا الحوثي الانقلابية.