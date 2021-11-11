معين عبدالملك يعزي بوفاة مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن ايوب ابوبكر ، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والاجتماعي.



ونوه رئيس الوزراء فى برقية وجهها إلى أسرة الفقيد ، بمناقب وصفات الفقيد، وادواره الاجتماعية المؤثرة وما حظي به طوال فترة حياته وعمله من احترام وتقدير لدى الجميع وبصماته في المجال الخيري وخدمة المجتمع.. مؤكدا ان اليمن عامة وعدن خاصة خسرت برحيله احد الكوادر الوطنية المتفانية والمخلصة والتي عملت على تعزيز العمل المؤسسي في النشاط المجتمعي والمدني.

و عبر رئيس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع زملائه ومحبيه الصبر والسلوان.