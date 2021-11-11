عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الأمن يعاقب 3 قيادات حوثية والتحالف يرصد مكافآت ضخمة للإبلاغ عنهم

الخميس 11 نوفمبر 2021

الخليج 365

في ظل تواصل جرائمها بحق الشعب اليمني، واستمرار هجماتها تجاه محافظة مأرب؛ أدرج مجلس الأمن الدولي عقوباتٍ بحق 3 قيادات حوثية.



وذكرت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أن القيادات الثلاث نفذت أنشطة تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وتضمنت قائمة الأشخاص المشمولين بالعقوبات، صالح مسفر صالح الشاعر، المسؤول المالي واللوجستي لمليشيات الحوثي المتمردة، والمشرف على تمويل وحدة تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.

والشاعر أحد المطلوبين للتحالف العربي أيضا، حيث رصد الأخير 5 ملايين دولار لمن يقود للقبض عليه أو تحديد مكانه.

كما شملت العقوبات، محمد عبد الكريم الغماري، رئيس الأركان العامة للمليشيات الحوثية، وهو يمثل أعلى قائد في هيكلية القيادة العسكرية.

وهو من يقود هجوم الحوثيين الوحشي على مأرب، منذ بداية العام الجاري، ويرصد التحالف العربي 10 ملايين دولار لمن يقود للقبض عليه أو تحديد مكانه.

بالإضافة إلى يوسف حسن إسماعيل المداني، والذي يمثل همزة الوصل الرئيسية بين الانقلابيين الحوثيين ومليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، بحسب مجلس الأمن الدولي.

ويشغل يوسف المداني قائد المنطقة العسكرية الخامسة، ورُصدت 20 مليون دولار لمن يقود للقبض عليه أو تحديد مكانه.

وتشن مليشيات الحوثي هجمات متواصلة منذ نحو عشرة أشهر؛ في محاولة منها للسيطرة على مدينة مأرب (شمال اليمن)، وأحد المعاقل الرئيسية للحكومة اليمنية في المناطق الشمالية من البلاد.