"انتصار طالبان شجع الحوثيين".. مجلة أمريكية: خسارة مأرب سيفقد التحالف باليمن خيارات استراتيجية ودبلوماسية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكملت الولايات المتحدة انسحابها العسكري من أفغانستان في أغسطس، وتنازلت عن البلاد لطالبان بعد 20 عامًا من الصراع، في اليمن أدى انتصار طالبان والطبيعة المتسرعة للإجلاء هناك إلى تشجيع تقدم الحوثيين في آخر معقل للحكومة اليمنية في الشمال.



وقالت مجلة «Inside Arabia» في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" -، إن الحوثيين تعلموا أيضًا دروسًا من الأحداث في أفغانستان، ورسموا أوجه تشابه بين انتصار طالبان السريع على القوات الأفغانية بعد الانسحاب الأمريكي، وصراعهم ضد تحالف مدعوم دوليًا، وفق محللين يمنيين.



وقال براء شيبان، المحلل السياسي اليمني، لـ Inside Arabia: "الشيء الرئيسي الذي يلاحظه [الحوثيون] هو أن الدعم الذي تمتعت به تلك الحكومات لبعض الوقت من الديمقراطيات الغربية على وجه الخصوص يتلاشى".



وأضاف "الانسحاب من أفغانستان منح الحوثيين الثقة وأظهر لهم أن هذه القوة الأمريكية المزعومة في تراجع، ولن تأتي للإنقاذ. إذا لم تأت لإنقاذ في أفغانستان، فإنها بالتأكيد لن تأتي لإنقاذ اليمنيين، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تبتعد عن المنطقة ككل".





نظرت الحكومة اليمنية المدعومة دولياً إلى فك ارتباط الولايات المتحدة بالشرق الأوسط بخوف، ويُعتقد على نطاق واسع أن حليفتها العسكرية، المملكة العربية السعودية، التي تستضيف الحكومة في المنفى وتدخلت في اليمن ضد الحوثيين في عام 2015، تبحث عن مخرج للصراع اليمني.

علاوة على ذلك، أوقفت إدارة بايدن بيع الذخائر الموجهة بدقة للسعودية في فبراير/ شباط، في أعقاب سقوط ما لا يقل عن 17,500 ضحية مدنية بسبب القوات الجوية السعودية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي، وبحسب ما ورد حذرت شركة استشارات الأمن القومي الأمريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أن تشريعات الكونجرس قد تحد من الدعم الأمريكي/ في الوقت نفسه، حققت قوات الحوثيين مكاسب إقليمية كبيرة في الجنوب.



وحث معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، في بيان صدر في 15 أغسطس/ آب، المجتمع الدولي والقوى في اليمن على التعلم من انسحاب الغرب المتسرع من أفغانستان ودعم قوات التحالف المحاصرة بتوغلات الحوثيين.



في فبراير، شن الحوثيون هجومًا للسيطرة على آخر معقل للحكومة المدعومة دوليًا في محافظة مأرب الغنية بالنفط، ومنذ ذلك الحين تمكنت قوات الحوثي من الاستيلاء على محافظة البيضاء المجاورة، وحاصرت مأرب تقريبًا في أواخر سبتمبر / أيلول وخنقت خطوط الإمداد الحيوية.



وبوجود البيضاء في متناول اليد، يمكن للحوثيين الآن الضغط من الشمال والجنوب، وإذا تم الاستيلاء على مأرب، فقد يمثل سقوطها نقطة تحول رئيسية في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات.





وقالت المحللة السياسية اليمنية ندوى الدوسري لمجلة Inside Arabia، "الحوثيون يقتربون من مأرب ولا يزال السعوديون لا يقدمون الدعم العسكري الكافي للقوات على الأرض لإبعاد الحوثيين".



وأضافت "إنهم غير مستعدين لشن هجوم مضاد، فهم مرتاحون للغاية للبقاء في موقع الدفاع والاعتماد بشكل أساسي على الضربات الجوية. القوات على الأرض ليس لديها أسلحة، لقد نفدت ذخيرتها حرفيًا وهذه هي الطريقة التي يسيطر بها الحوثيون على المناطق".



ودفع التهديد باستيلاء الحوثيين على مأرب، الذي شجعته إشارات فك الارتباط الدولي، المراقبين إلى التحذير من كارثة إنسانية متصاعدة، وتستضيف مأرب ما يقدر بمليون نازح في جميع أنحاء المحافظة، كثير منهم فروا من زحف الحوثيين من مناطق أخرى.



ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، نزح ما لا يقل عن 10,000 شخص في مأرب في سبتمبر/ أيلول وحده، النازحون معرضون بشدة للنزاع، وغالبًا ما يفتقرون إلى رأس المال ويتعرضون لظروف معيشية غير آمنة.



وقال شيبان، أنه بعد الانسحاب من أفغانستان، ساوت وسائل الإعلام الحوثية طالبي اللجوء بالعملاء الأجانب، موضحا بالقول "كان هذا هو الأمر الأكثر رعبا، [الحوثيون] كانوا يطلقون على الأشخاص الذين كانوا يحاولون الفرار من المطار في أفغانستان" مرتزقة "وكانوا يقولون" قريبًا لن يجد هؤلاء المرتزقة في اليمن حتى مطارًا يمكنهم الفرار منه".





علاوة على ذلك، أوضح شيبان أن استضافة النازحين قد تعرض سكان مارب للخطر أيضًا، "سيكون الأمر أيضًا صعبًا جدًا على الأشخاص من مأرب لأنهم في نظر الحوثيين هم الأشخاص الذين وفروا الملاذ لكل هؤلاء الناس".



ويقال أيضًا إن العديد من القوات البرية للتحالف أصيبوا بخيبة أمل من الحكومة المدعومة دوليًا التي يدافعون عنها.



عند إجراء مقارنات مع أفغانستان، تفترض ندوى الدوسري أن "طالبان كانت تعلم أن الولايات المتحدة كانت تسعى جاهدة للمغادرة وأن الحكومة الأفغانية كانت فاسدة للغاية، أرى أوجه تشابه في اليمن، الحكومة اليمنية فاسدة للغاية تعيش خارج اليمن، والسعوديون لا يتمتعون بالكفاءة العسكرية، كما يعلم الحوثيون أن السعوديين يريدون المغادرة".



في محافظة شبوة، تعاني قوات التحالف من توتر بين قيادة الرئيس هادي المدعوم سعوديًا ومقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، وقد يؤدي التهديد بالعنف في شبوة إلى ترك النازحين دون بدائل آمنة إذا استمر الحوثيون في التقدم إلى مأرب.



قد يؤدي استيلاء الحوثيين على المحافظة إلى تقييد الخيارات الاستراتيجية والدبلوماسية القليلة المتبقية لقوات التحالف في اليمن وتسريع الانسحاب، في نهاية المطاف، لن يعني انسحاب القوات السعودية بالضرورة نهاية الحرب الأهلية.



وأشارت الدوسري إلى أن الصراع يمكن أن يستمر في اليمن لسنوات عديدة قادمة حتى في غياب القوى الأجنبية، ومع ذلك، فإن خسارة الحكومة لمأرب الغنية بالنفط ستكون بمثابة انتصار هائل لقوات الحوثيين وعلامة فارقة في الصراع اليمني، الذي أدى بالفعل إلى مقتل ما لا يقل عن 230 ألف شخص مع احتياج حوالي 70 في المائة من البلاد إلى مساعدات البقاء على قيد الحياة.