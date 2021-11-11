عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يستعيد مواقع جنوب مأرب ومصرع عشرات الحوثيين

الخميس 11 نوفمبر 2021

الخليج 365

قالت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، إنها استعادت عدداً من المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.



وأكد المركز الإعلامي للجيش، أن معارك عنيفة ومستمرة تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأشار إلى أن بطال الجيش استدرجوا مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى كمين محكم جنوب مأرب، ما أدى إلى مصرع أكثر من 17 عنصراً حوثياً واستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة.

ولفت المركز إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، ودمِّرت طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما.

كما أكد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت، بالتزامن عدة غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب مأرب ، ودمّرت دبابة وعربة bmb و3 أطقم.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة ضد الميليشيات الإنقلابية في جبهات جنوب مارب.

وفي الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية كسرت هجوماً للميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهة صرواح، بعد معارك أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.