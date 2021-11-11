دول الـ"الفيتو" بمجلس الأمن تدين هجمات الحوثي على السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دول الـالفيتو بمجلس الأمن تدين هجمات الحوثي على السعودية

الخميس 11 نوفمبر 2021

الخليج 365

أدانت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الأربعاء، الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية.



وقالت وكالة الأنباء السعودية ( واس) إن للقاء الذي جرى بين سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، وسفير المملكة لدى اليمن أصدر بيانا مشتركا أدان فيه الهجمات الحوثية ضد السعودية.

ونص البيان على أنه: "في 10 نوفمبر، التقى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن بسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر".

وناقش الاجتماع- بحسب البيان- دعم الجهود الحالية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة والحاجة إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلاً عن دعم الحكومة الشرعية.

وأدانت الدول الخمس الكبرى، هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، مشددين على ضرورة خفض التصعيد، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب.

وطالب البيان الدولي المشترك جميع الأطراف اليمنية بالانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

والدول الخميس دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تمتلك حق" الفيتو" هي روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتواصل مليشيات الحوثي محاولاتها لاستهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، وشددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها.