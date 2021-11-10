شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام حصوين يترأس اجتماعاً اعتيادياً لأعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام مديرية حصوين اليوم الأربعاء، اجتماعاً اعتيادياً لأعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية، بحضور أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي.

واستهل الأسد الاجتماع بالترحيب بجميع أعضاء المكتب التنفيذي، شاكراً لهم الحضور والجهود التي تبذلها مختلف المكاتب التنفيذية في المديرية. وفي الاجتماع قدم المدير العام شرحاً موجزاً عن جهود قيادة السلطة المحلية بالمديرية، في متابعة السلطة المحلية ومكاتب فروع الوزارات بالمحافظة لاحتياجات ومطالب المديرية. هذا في الاجتماع تمت مراجعة محضر الاجتماع السابق، ومستوى تنفيذ القرارات والتوجيهات السابقة، وكذ مناقشة التقارير المرفوعة من المكاتب التنفيذية. هذا وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات والقرارات الهادفة لتحسين الخدمات العامة بالمديرية، ومعالجة الاشكاليات التي تواجهها بعض المكاتب والمصالح الحكومية.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام حصوين يترأس اجتماعاً اعتيادياً لأعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.