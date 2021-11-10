شكرا لبحثكم عن خبر بالشراكه مع مصلحة التأهيل والاصلاح:صندوق تنمية المهارات يدشن برنامج تدريبي وتأهيلي في سجن المنصورة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

*مكتب اعلام الصندوق*

*10 نوفمبر 2021م*

دشنت الإدارة العامة لصندوق تنمية المهارات ، و مصلحة التأهيل والاصلاح، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، البرنامج التدريبي حول مهنة صيانة الجوال والخياطة لعدد 30 من نزلاء الاصلاحية بالسجن المركزي في مديرية المنصورة.

وفي تدشين البرنامج الذي حضره اللواء صالح عبدالحبيب رئيس مصلحة التأهيل والاصلاح، أكد الدكتور عبدالله داغم محمد المدير التنفيدي لصندوق تنمية المهارات ، على أهمية استهداف هذه الشريحة من المجتمع ، وتقديم الدعم اللازم عبر تأهيلهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات المهنية والفنية لدخولهم سوق العمل واعادة دمجهم في المجتمع .. مطالبا من كافة الجهات الداعمة ورجال المال والاعمال تقديم الدعم اللازم لهذه الشريحة المجتمعية التي تحتاج للوقوف معها والاخذ بايديهم الى بر الامان واعطائهم فرصة للبدء بحياة جديدة تضمن مستقبلهم وحياتهم .

وأشار ، إلى أن الصندوق سيقوم بشراء منتجات المستفيدين من الدورات التدريبية وأعطائها الى الايتام لمواصلة العملية الانتاجية بوتيرة عالية .. مؤكدا أن هناك تعاون مشترك مع مصلحة التأهيل والاصلاح في مواصلة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية حول عدد من المجالات المهنية للنزلاء ورجال الأمن والحراسة في السجن المركزي .

من جانبه اوضح مدير عام الرعاية والتأهيل بمصلحة التأهيل والاصلاح بعدن العقيد عبدالوهاب شكري ، إلى أن البرنامج التدريبي استهدف اليوم 15 نزيل في مجال صيانة الجوال الذي يستمر من 10 نوفمبر الى 16 ديسمبر ، و 15 نزيلة في مجال الخياطة من 10 نوفمبر الى 21 ديسمبر ، ويهدف الى رفع قدرات وامكانيات النزلاء في عدد من المجالات المهنية التي تدر عليهم بالدخل وتنمي من قدراتهم لفتح باب رزق لهم وتحسن من مستواهم المعيشي ، وذلك ضمن الشراكة بين المصلحة وصندوق تنمية المهارات التي تدعم عملية التدريب والتعليم للسجناء في المصلحة .

وقد أشاد مدير السجن المركزي النقيب نقيب اليهري ، بالدور الذي يقدمه صندوق تنمية المهارات في استهداف هذه الشريحة المجتمعية ، والعمل على اعادة تأهيلهم وتدريبهم في عدد من المجالات التي تنمي من قدراتهم وتحسن من اوضاعهم المعيشية .

وعلى هامش التدشين اطلع مدير عام صندوق تنمية المهارات على اقسام السجن المركزي والقاعات التدريبية بمعية مدير السجن الذي استمع منه احتياجات النزلاء من برامج تدريبية ، والتحديات التي تواجه عملهم ، حيث اشار داغم على اهمية الحفاظ على هذه القاعات موكدا استعداد الصندوق في المساهمه باعادة النشاط التدريبي الذي يستهدف النزلاء في السجن المركزي ، وتوفير المستلزمات الضرورية لعقد الدورات التأهيلية والتدريبية .

كما وجه داغم مدير قطاع التدريب والتأهيل بالصندوق الى اعتماد دوره تدريبيه في مجال مهارات الكمبيوتر ، وتوفير المتطلبات القرطاسيه لأقسام محو الأمية للنزلاء ذكور واناث .

حضر التدشين الاستاذ رضوان صالح الشعبي نائب مدير عام الصندوق مدير التدريب والتاهيل ، والمهندس عادل نصر العريقي مدير العلاقات العامة بالصندوق و مدير إدارة التدريب بالمصلحة امذيب خميس العولقي ، ورئيس قسم التدريب المهني بالاصلاحية ، وهيب الخضر. ونائب مدير ادارة التدريب والتأهيل بالصندوق والاستاذه أسوان عبدالله جعفر وشذى عبد الحكيم قاسم مختصة التدريب.