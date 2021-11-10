شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يوجه بعلاج الصحفي العتمي على نفقة المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجّه الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، بعلاج الصحفي محمود العتمي على نفقة المجلس الانتقالي الجنوبي. وقضت توجيهات الرئيس القائد بمتابعة الحالة الصحية للصحفي العتمي وعلاجه حيثما تتطلب حالته على نفقة المجلس الانتقالي. وكان محمود العتمي قد تعرض لجروح بليغة في الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدفه يوم أمس بعبوة ناسفة زرعت في سيارته وأودت بحياة زوجته الصحفية رشا عبدالله وجنينها.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الزُبيدي يوجه بعلاج الصحفي العتمي على نفقة المجلس الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.