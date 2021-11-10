شكرا لبحثكم عن خبر بمشاركة صندوق صيانة الطرق والجسور .. UNOPS تنظم جلسة تشاورية مع اصحاب المصلحة في محافظة حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد اليوم جلسة تشاورية ينظمها مكتب الامم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS مع اصحاب المصلحة لمشروع الخدمات الحضرية الطارئة في اليمن بمناقشة مشاريعها والتي تتضمن قطاع الطرق بالمدن المستهدفة ومنها مدن محافظة حضرموت المكلا وسيئون والشحر.

وخلال الجلسة التشاورية تمثل شرح الاعمال المتعلق بمنظمة UNOPS لخدمة المشاريع في المدن المستهدفة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص. وجرى ايضا التطرق بالتعامل مع المشاريع ومنها الطرق في المدن الحضرية وكيفية شرح مفصل للمستفيدين. وجاءت هذه الجلسة بعد دخول مدينتي سيئون والشحر لاول مرة ضمن برنامج الامم المتحدة UNOPS لخدمة المشاريع الحضرية في اليمن. وشارك بالجلسة ممثل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس عبدالرحمن بارشيد ومعين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور، والمهندسة اروى حمادي المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ مشاريع المدن الحضرية، والدكتور خلدون سالم صالح مستشار برنامج الامم المتحدة UNOPS في اليمن، والمهندس احمد عبيد الميسري ممثل منظمة الامم المتحدة برنامج UNOPS في حضرموت ومدير فرع صندوق صيانة الطرق والجسور بالمكلا عوض بارفعة وسيئون مراد باسلامة وعدد من استشاري برنامج الامم المتحدة في عدة قطاعات مختلفة بالمنظمة. صادر عن:وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة العاصمة عدن.

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