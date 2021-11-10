شكرا لبحثكم عن خبر العراق.. القبض على المستشار العسكري لـ"داعش" لما يسمى "ولاية نينوى" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في العراق، من الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بـ"ولاية نينوى" عقب دخوله البلاد قادما من إحدى دول الجوار.

وحسب بيان لجهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الأربعاء: "بجهد استخباري مستند على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، من الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادما من إحدى دول الجوار".

وأضاف البيان: "تم تدوين أقواله أصوليا واعترف بـ"قيادته للإرهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية إبان عمليات التحرير" كما تدرج بعدة مناصب إدارية ومالية في تنظيم "داعش" أهمها أميرا لإحدى قواطع ما يسمى بولاية الجزيرة فضلا عن منصب المسؤول المالي لذات الولاية.

حيث تمت إحالته إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.