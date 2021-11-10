شكرا لبحثكم عن خبر ميقاتي: "بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، حول ما إذا هناك أي تطورات إيجابية في الأوضاع الحالية البلاد: "بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع".

وفي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا قال ميقاتي: "تم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وتقييم التطورات التي حصلت مؤخرا، كما تمت معالجة بعض الأمور العالقة".

ولدى مغادرة ميقاتي سأله الصحافيون: "يبدو أن ليس هناك من ايجابيات؟"، فأجاب: "من قال لا ايجابيات؟ "بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع".

المصدر: "النشرة"