شكرا لبحثكم عن خبر ميقاتي: "بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، حول ما إذا هناك أي تطورات إيجابية في الأوضاع الحالية البلاد: "بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع".
وفي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا قال ميقاتي: "تم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وتقييم التطورات التي حصلت مؤخرا، كما تمت معالجة بعض الأمور العالقة".
ولدى مغادرة ميقاتي سأله الصحافيون: "يبدو أن ليس هناك من ايجابيات؟"، فأجاب: "من قال لا ايجابيات؟ "بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع".
المصدر: "النشرة"
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