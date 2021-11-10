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المبعوث الأممي لدى اليمن يزور مجمع مضيق باب المندب بمضاربة لحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - زار المبعوث الاممي هانس غروند برغ صباح اليوم الأربعاء 10/11/2021م أثناء رحلته إلى مدينة المخاء الساحليه الواقعه غرب تعز  استوقفه المنظر الخلاب والموقع الاستراتيجي على شاطئ البحر  لمجمع مضيق باب المندب النموذجي السياحي الواقع  في منطقة الحجاف مديرية المضاربه ورأس العاره على الخط الساحلي الدولي  مما حدا به إلى النزول والتجول في انحا المجمع وقد عبر عن ارتياحه الشديد  لتميز المجمع من حيث التصميم والموقع الجغرافي المميز على البحر والأمن والأمان الى جانب توفر جميع  الخدمات الاساسيه  للمسافرين  من فندق واستراحة  ومطاعم ومحلات متنوعه وسوبر ماركت وسوق للقات  ومحطة وقود وصرافه وشبكة اتصالات وانترنت  ومجمع صحي وحراج للأسماك ومسجدللرجال ومسجدخاص للنساءوبناشر ومغسلة سيارات  وورش  والكهرباء والمياه والنظافه والتشجير وغيرها من الخدمات المتكامله اضافه إلى موقف كبيروواسع للشاحنات وحراسه مشدده ودوام 24ساعه شواطئ وساحل  نظيف وآمن للسباحه والنزهه 

 وفي السياق ذاته  قام المبعوث الأممي بالنزول الى حراج الاسماك الواقع خلف المجمع على شاطئ البحر ضمن المرافق التابعه للمجمع.

 

الجدير ذكره يعتبر مجمع مضيق باب المندب هو الواجهة السياحيه والترفيهيه في ريف الصبيحه ويعد من  اكبر المشاريع الاستثمارية والسياحيه والأول من نوعه في المنطقه وحسب تصنيفه من قبل شركة النفط اليمنية انه اكبر مجمع وافضل مجمع على مستوى الجمهورية إلى جانب شهادة مرتاديه وزواره   ويقع  على طريق الخط الساحلي الدولي الرابط بين  عدن  باب المندب المخاء الحديده المملكه العربيه .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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