شكرا لبحثكم عن خبر المبعوث الأممي لدى اليمن يزور مجمع مضيق باب المندب بمضاربة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زار المبعوث الاممي هانس غروند برغ صباح اليوم الأربعاء 10/11/2021م أثناء رحلته إلى مدينة المخاء الساحليه الواقعه غرب تعز استوقفه المنظر الخلاب والموقع الاستراتيجي على شاطئ البحر لمجمع مضيق باب المندب النموذجي السياحي الواقع في منطقة الحجاف مديرية المضاربه ورأس العاره على الخط الساحلي الدولي مما حدا به إلى النزول والتجول في انحا المجمع وقد عبر عن ارتياحه الشديد لتميز المجمع من حيث التصميم والموقع الجغرافي المميز على البحر والأمن والأمان الى جانب توفر جميع الخدمات الاساسيه للمسافرين من فندق واستراحة ومطاعم ومحلات متنوعه وسوبر ماركت وسوق للقات ومحطة وقود وصرافه وشبكة اتصالات وانترنت ومجمع صحي وحراج للأسماك ومسجدللرجال ومسجدخاص للنساءوبناشر ومغسلة سيارات وورش والكهرباء والمياه والنظافه والتشجير وغيرها من الخدمات المتكامله اضافه إلى موقف كبيروواسع للشاحنات وحراسه مشدده ودوام 24ساعه شواطئ وساحل نظيف وآمن للسباحه والنزهه وفي السياق ذاته قام المبعوث الأممي بالنزول الى حراج الاسماك الواقع خلف المجمع على شاطئ البحر ضمن المرافق التابعه للمجمع. الجدير ذكره يعتبر مجمع مضيق باب المندب هو الواجهة السياحيه والترفيهيه في ريف الصبيحه ويعد من اكبر المشاريع الاستثمارية والسياحيه والأول من نوعه في المنطقه وحسب تصنيفه من قبل شركة النفط اليمنية انه اكبر مجمع وافضل مجمع على مستوى الجمهورية إلى جانب شهادة مرتاديه وزواره ويقع على طريق الخط الساحلي الدولي الرابط بين عدن باب المندب المخاء الحديده المملكه العربيه السعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي لدى اليمن يزور مجمع مضيق باب المندب بمضاربة لحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.