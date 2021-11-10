شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يعلن مقتل 60 حوثيا في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، مقتل 60 عنصرا من ميليشيات الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال التحالف في بيان بثّته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه قام بتنفيذ ”11 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات“ في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأدت هذه الغارات إلى ”تدمير 8 من الآليات العسكرية والقضاء على 60 عنصرا إرهابيا“.