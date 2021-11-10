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التحالف العربي يعلن مقتل 60 حوثيا في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة ، اليوم الأربعاء، مقتل 60 عنصرا من ميليشيات الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

 

وقال التحالف في بيان بثّته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه قام بتنفيذ ”11 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات“ في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأدت هذه الغارات إلى ”تدمير 8 من الآليات العسكرية والقضاء على 60 عنصرا إرهابيا“.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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