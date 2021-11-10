وزارة الاعلام تدين استهداف الصحفي العتمي بعد تلقيه تهديدات حوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة الجريمة النكراء التي استهدفت الصحفي محمود العتمي، واسرته، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته، وأسفرت عن مقتل زوجته الصحفية رشا عبدالله، واصابته بجروح خطيرة، وذلك بعد ايام من تلقيه رسائل تهديد من مليشيا الحوثي الارهابية.



وقال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ان العملية الارهابية الجبانة تندرج ضمن محاولات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لإرباك جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع وزعزعة الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة "عدن".

وأشار إلى أن هذه الجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيا الحوثي تهدف إلى إرهاب الاعلاميين والصحفيين ومنعهم من أداء رسالتهم ودورهم المهني والوطني في فضح جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق اليمنيين.

وتقدم الارياني بخالص التعازي والمواساة للصحفي محمود العتمي، واسرة الصحفية رشا عبدالله، وزملائهم، وكافة الوسط الصحفي والإعلامي في هذا المصاب الجلل، متمنيا له سرعة الشفاء من اصاباته الخطرة.

ودعا الارياني الاجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة "عدن" لسرعة الكشف عن منفذي الجريمة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.

وطالب من المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان وحماية الصحفيين بإدانة هذه الجريمة الارهابية النكراء، وكل الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الصحفيين، والعمل على إدراج المليشيا في قوائم الارهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية.