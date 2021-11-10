ميليشيا الحوثي تقتحم السفارة الأمريكية في صنعاء وتنهب محتوياتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

قالت مصادر مطلعة لموقع "المصدر أونلاين" اليمني، إن ميليشيا الحوثي اقتحمت مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين ومن حراس السفارة.



وأضافت المصادر، أن عناصر الميليشيا الحوثي اقتحموا السفارة الأمريكية في صنعاء، ونهبوا كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات فيها.

ويأتي الاقتحام بعد أيام من اختطاف مكلفين بحراسة السفارة الأمريكية، التي لم تعلق بعد لا على الاقتحام و على اختطاف موظفيها.

وقال مصدر مطلع للمصدر أونلاين، إن الميليشيا اختطفت الجمعة الماضية 3 من موظفي السفارة في بصنعاء، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من اختطاف 22 آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة.