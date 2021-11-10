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عاجل.. التحالف العربي يقتل 60 عنصرا حوثيا ويدمر آليات عسكرية للمليشيات

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن، أسفرت عن قتل 60 عنصرا من مليشيات الحوثي، وتدمير 8 من آلياتهم العسكرية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء "واس": "نفذنا (١١) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وتركزت عمليات الاستهداف في منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة الجوف شمال نفس المدينة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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