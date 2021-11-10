عاجل.. التحالف العربي يقتل 60 عنصرا حوثيا ويدمر آليات عسكرية للمليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن، أسفرت عن قتل 60 عنصرا من مليشيات الحوثي، وتدمير 8 من آلياتهم العسكرية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012