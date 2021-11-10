شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف العربي يقتل 60 عنصرا حوثيا ويدمر آليات عسكرية للمليشيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن، أسفرت عن قتل 60 عنصرا من مليشيات الحوثي، وتدمير 8 من آلياتهم العسكرية.
وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "نفذنا (١١) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وتركزت عمليات الاستهداف في منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة الجوف شمال نفس المدينة.