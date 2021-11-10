اللواء البحسني يتفقد عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، اليوم مستوى الجاهزية القتالية في معسكر عجزر، وذلك في سياق نزولاته الميدانية للألوية والوحدات العسكرية، بهدف الاطلاع عن كثب على جاهزيتها.



وأكد اللواء البحسني على أهمية دور المعسكر في تطهير المناطق التي تقع تحت حمايته من التنظيمات الإرهابية، وتثبيت الأمن والاستقرار، وحماية أهالي المنطقة، حاثًا قيادة المعسكر إلى الاهتمام بالتدريب ورفع لياقة الجنود، للتصدي لأي مخاطر تهدد سلم وأمن حضرموت.

كما زار عددًا من المواقع والنقاط العسكرية التابعة للمعسكر، لتفقد أوضاع الضباط والصف والجنود المرابطين فيها.

في السياق اطلع البحسني على مستوى الجاهزية في لواء الدفاع الساحلي وأشاد بالدور المحوري للواء من خلال تطهير قارة الفرس والمناطق المجاورة لها من فلول الشر والإرهاب، وإزالة الخطر عن أهالي المنطقة.

وقال "اليوم تتضاعف المسؤولية أمامكم في سبيل الحفاظ على الاستقرار والأمن والدفاع عن الدين والأرض والعرض، وقطع دابر توسع ميليشيا الحوثي الإنقلابية".

وشدد على الاهتمام بالتدريب ورفع قدرات وكفاءة الأفراد وإعدادهم نفسيا تأهبا لأي مواجهات طارئة، مؤكدًا أنه سيتم التصدي بحزم لأي أعمال تمس أمن واستقرار الوطن.