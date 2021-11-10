شكرا لبحثكم عن خبر بإشراف مباشر من معالي وزير الاشغال العامة .. الماس يرأس إجتماع حول اقرار شركة لتطبيب كادر صندوق الطرق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد صباح اليوم المهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة في العاصمة عدن وعبر الاتصال المرئي، إجتماع مع لجنة المناقصات بالصندوق لمناقشة وإقرار شراكة لتطبيب كادر صندوق صيانة الطرق والجسور.

وقال الماس ان هذا الأجراء قد جاء وفقا لتوجهات القيادة السياسية ممثلة بمعالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين وتلبية لتطلعات كوادر صندوق صيانة للطرق والجسور فيما يخص الجانب الطبي. وجرى خلال إجتماع لجنة المناقصات والمزايدات فيما يخص الشركة المتخصص في الجانب الطبي لكادر الصندوق، مناقشة الجوانب الفنية والماليه للعروض المقدمة، ورفع التوصيات للبث في العرض الفائز. صادر عن:وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة العاصمة عدن.

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