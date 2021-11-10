شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ندوة بسيئون تناقش مسار الشباب من الجامعة إلى سوق العمل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت اليوم بسيئون، ندوة علمية بعنوان " مسار الشباب من الجامعة إلى سوق العمل" نظمتها مؤسسة كفاءات بالتنسيق مع كلية التربية بجامعة سيئون.



وفي افتتاح الندوة اشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بالبرامج التوعوية التي تلامس احتياجات الطلاب لتمكنهم من شق مشوارهم العملي بعد التخرج، داعيا إلى ادخال التعليم المدمج في العملية التعليمية للجامعة.