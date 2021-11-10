وسيتخذ المؤتمر عدة قرارات مهمة بشأن الذكاء الاصطناعي والعلم المفتوح، والقضايا المعاصرة المتعلقة بالحفاظ على التراث والبيئة والتعليم، وخلال الجلسة الافتتاحية أعيد انتخاب أودري أزولاي لتولي منصب المديرة العامة فقد حصلت في التصويت الذي أجري يوم الثلاثاء.

تشارك الجمهورية اليمنية في أعمال الدورة الـ 41 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المنعقد في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من ٩ إلى ٢٤ نوفمبر الجاري بوفد يرأسه وزير التربية والتعليم طارق العكبري.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في المؤتمر العام لليونسكو في باريس والان مع التفاصيل الكاملة

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع