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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في المؤتمر العام لليونسكو في باريس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
تشارك الجمهورية اليمنية في أعمال الدورة الـ 41 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المنعقد في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من ٩ إلى ٢٤ نوفمبر الجاري بوفد يرأسه وزير التربية والتعليم طارق العكبري.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بمشاركة قادة دول ووزراء التربية والبيئة والثقافة لـ 193 دولة.
وسيتخذ المؤتمر عدة قرارات مهمة بشأن الذكاء الاصطناعي والعلم المفتوح، والقضايا المعاصرة المتعلقة بالحفاظ على التراث والبيئة والتعليم، وخلال الجلسة الافتتاحية أعيد انتخاب أودري أزولاي لتولي منصب المديرة العامة فقد حصلت في التصويت الذي أجري يوم الثلاثاء.
ويضم وفد اليمن كلا من القائم بأعمال اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الدكتورة حفيظة الشيخ ومندوب اليمن الدائم لدى منظمة اليونسكو الدكتور محمد جميح.