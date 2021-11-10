باحميد يطلع الحكومة الماليزية على مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع سفير اليمن في كوالالمبور الدكتور عادل باحميد اليوم مستشارة رئيس الوزراء الماليزي أزالينا عثمان، على مستجدات الأوضاع في اليمن وفي مقدمتها المتعلقة بحقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بدعمٍ من النظام الإيراني.



ونقل السفير باحميد إلى المستشارة الماليزية تهنئة الحكومة اليمنية بمناسبة انتخاب بلادها في عضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2024م.. مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق بين اليمن وماليزيا في المحافل الدولية لما فيه مصلحة البلدين.

وتطرق إلى المأساة الإنسانية في عدد من مديريات محافظات مأرب وتعز وشبوة جراء حالات الحصار والاستهداف المتعمد بالصواريخ والمسيرات للاحياء السكنية.. لافتا الى الدور التخريبي الذي يلعبه النظام الإيراني في اليمن بدعمه لمليشيات الحوثي الانقلابية وإفشاله لكافة الجهود والخطوات الدولية الرامية لإحلال السلام.

من جانبها أكدت المستشارة الماليزية على موقف بلادها الداعم للشرعية اليمنية .. معبرة عن تقدير بلادها للموقف اليمني المساند لماليزيا في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.