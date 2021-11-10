بن بريك يترأس الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، امس اجتماعها الدوري، برئاسة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية وبحضور نائبيه المحامية نيران سوقي، عضو هيئة رئاسة المجلس، والدكتور أنيس لقمان.



وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية على الساحة الجنوبية، ونتائج زيارات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ووفد الاتحاد الأوروبي، والسفير الروسي، والمبعوث الأمريكي إلى العاصمة عدن ولقاءاتهم بقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما وقفت الهيئة الإدارية للجمعية أمام الوضع الاقتصادي والمعيشي والانهيار الحاصل في سعر الصرف والارتفاع اليومي في الأسعار وتأثيره بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين.

هذا وستواصل الهيئة الإدارية اجتماعها يوم غدٍ لاستكمال بقية القضايا المدرجة في جدول أعمالها على أن يتم اصدار بيان ختامي بكل القضايا التي تم مناقشتها.