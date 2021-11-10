وسائل إعلام كويتية يؤكد وقف تأشيرات اللبنانيين على خلفية أزمة قرداحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت وسائل إعلام كويتية، الأربعاء، أن وزارة الداخلية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للجالية اللبنانية حتى إشعار آخر، علي خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.



ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية، لم تسمها، أن "من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد".

وأشارت إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سوا أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فيز العمل».

ويشهد لبنان أزمة دبلوماسية مع السعودية ودول الخليج، بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المسيئة للسعودية والداعمة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في اليمن.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها طلبت من القائم بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها قررت أيضا استدعاء سفير الكويت في لبنان.

وأوضحت الخارجية الكويتية أن قرار سحب سفيرها لدى بيروت سببه استمرار التصريحات السلبية ضد السعودية، وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لردع عمليات التهريب إلى دول مجلس التعاون.