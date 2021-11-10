كل ما تريد معرفته حول أضخم عمل سينمائي إماراتي عن حرب اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بأحرف من نور سيخلّد التاريخ الدور الذي لعبته القوات المسلحة الإماراتية، لإنقاذ الشعب اليمني من الحرب والإرهاب.



التضحية والإنسانية كانتا شعار أبناء الوطن الذين شاركوا في مهمة إعادة الأمل لليمن وشعبه. بطولات يجسدها فيلم هو الأكبر والأضخم إنتاجا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وطرحت "إيه جي سي إنترناشيونال"، ذراع المبيعات الدولية لاستوديو المحتوى "إيه جي سي استوديوز"، و"إيمج نيشن أبوظبي"، الإعلان الترويجي النهائي للفيلم الإماراتي الضخم "الكمين".

ويسرد الفيلم قصة حقيقية لمهمة إنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين علقوا في كمين نصبه لهم عناصر من المتمردين الحوثيين في واد جبلي.

وتتضمن قصة الفيلم بسالة 3 من شباب القوات المسلحة هم: علي، وبلال، وهنداسي، أرسلتهم الإمارات في عام 2018 إلى اليمن مع الدفعات العسكرية التي ذهبت لمساعدة شعب اليمن في قتاله ضد الحوثيين.

وأثناء أداء عملهم في أحد الجبال يتعرضون لكمين من قبل الحوثيين في أحد ممرات الجبال الضيقة، لتبدأ أحداث مثيرة في كيفية الخلاص من هذا الفخ.

تتولى "فوكس ديستربيوشن" توزيع الفيلم بدور العرض في الإمارات والمنطقة اعتباراً من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

صورت مشاهد الفيلم كافة في الإمارات وبمشاركة ممثلين وطاقم عمل يزيد على 400 فرد.

أخرج فيلم الكمين بيير موريل، بالتعاون مع المنتج ديريك داوتشي، وجنيفر روث، وكتبه براندون بيرتيل، وكورتيس بيرتل، بالتعاون مع جنود القوات المسلحة البواسل الذين شاركوا في وقائع الكمين الحقيقية عام 2018.

ويلعب دور البطولة في الفيلم مجموعة من المواهب الإماراتية وهم، مروان عبد الله صالح، خليفة الجاسم، ومحمد أحمد، وعبدالله سعيد بن حيدر، وسعيد الهرش، وحسن يوسف البلوشي، وخليفة البحري، وغانم ناصر، ومنصور الفيلي، وحسين سعيد سالم، وعبدالله الراشدي، وطلال البلوشي، وعمر بن حيدر، وإبراهيم المشرّخ، وعبدالله المقبالي، وسالم التميمي، ومحمد فيصل مصطفى، وميثاء محمد، ويعقوب ثابت، وسالم مصبح خميس العيمي، وسعود الكعبي ومهيرة عبدالعزيز.

وعبّر الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عن تطلعه ‏لمشاهدة الفيلم.‏

وقال في تغريدة له عبر موقع "تويتر": "أتطلع إلى مشاهدة فيلم الكمين الذي سُيعرض في دور السينما ابتداءً من 25 نوفمبر، احترافية وبسالة قواتنا المسلحة في اليمن وضمن عاصفة الحزم تستحق الكثير من المؤلفات والأعمال السينمائية والدرامية لسرد قصصهم البطولية وتضحياتهم في ميادين الشرف والشجاعة الإمارات".