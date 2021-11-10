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عاجل.. اعتراض 3 صواريخ حوثية تجاه جنوبي المملكة السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

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أعلن التحالف العربي، الأربعاء، اعتراض 3 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه جنوبي السعودية.

 

ودأبت مليشيات الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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