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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. اعتراض 3 صواريخ حوثية تجاه جنوبي المملكة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلن التحالف العربي، الأربعاء، اعتراض 3 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه جنوبي السعودية.
ودأبت مليشيات الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.