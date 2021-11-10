نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج البحسني للاطلاع على الأوضاع المختلفة في المحافظة.



واطلع نائب الرئيس خلال الاتصال على عدد من المستجدات المرتبطة بتلبية متطلبات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية واستتباب الأمن والاستقرار في حضرموت.

وحث نائب رئيس الجمهورية على مضاعفة الجهود بما من شأنه تحقيق تطلعات أبناء المحافظة في الأمن والاطمئنان وتحمل مسؤوليات رعايتهم وحماية ممتلكاتهم وعكس نموذج إيجابي لحضور الدولة لما تمثله محافظة حضرموت من أهمية كبيرة لدى القيادة السياسية وما لعبته من دورٍ هام في احتضان النازحين جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على مؤسسات الدولة.

من جانبه تطرق محافظ حضرموت إلى عدد من القضايا المرتبطة بالأوضاع في المحافظة، مشيراً إلى عدد من الجهود المبذولة في البناء والتنمية وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين.