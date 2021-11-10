مجلي: الجيش الوطني كبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي، أن الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية في مختلف جبهات محافظة مأرب حقق تقدمات نوعية ونفذ عمليات عسكرية ناجحة الحقت بميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



كما أكد العميد مجلي لـ "سبتمبر نت" أن جبهات جنوبي المحافظة في ذنه والجوبة وام ريش بحريب، أفشل فيها الجيش كل هجمات الحوثي، كما نفذ عمليات هجومية ضد عناصر الميليشيا ومواقعها محرزا تقدماً على الأرض".

وقال "ان صرعى المليشيا في هذه الجبهات بنيران أبطال الجيش والمقاومة بالعشرات، كما أن جرحاها بالمئات خلال الأيام الثلاثة الماضية".. مشيداً ببسالة الأبطال ورجال المقاومة وتعاملهم الفعال مع تلك المليشيا الإجرامية حد وصفه.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية والتكتيكات القتالية عكست مدى الجاهزية لقوات الجيش في كل الجبهات، وقال "لقنت قواتنا المليشيا في جبهات الكسارة وصرواح هزائم قاسية وكسرت محاولاتها وكبدتها قتلى وجرحى، كما دمرت مدفعية الجيش آليات تابعة للمليشيا".

وأشاد ناطق الجيش بطيران التحالف العربي، وإسناده الكبير والمتواصل والذي نفذ وينفذ الطلعات اليومية على مليشيا الحوثي وتعزيزاتها وآلياتها في مختلف الجبهات، وكانت له الإسهام الكبير في كسر المليشيا وإلحاق الخسائر المهولة به في عدتها وعتادها.

ولفت الى ان "طريق بيحان حريب والجوبة مأهلية قانية" مسرح عمليات عسكرية وعلى المواطنين عدم الاقتراب منها حرصاً على سلامتهم.