شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يوجه بسرعة التحقيق في جريمة اغتيال الصحفية رشا عبدالله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، أمس، الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن بسرعة التحقيق وملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الصحفية رشا عبدالله وجنينها، وإصابة زوجها الصحفي محمود العتمي بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارتهما في منطقة ساحل أبين بمديرية خورمكسر.



وشدد على رفع وتعزيز اليقظة الأمنية بعدن ومتابعة الخلايا الحوثية النائمة لإفشال مخططاتها وتفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن .. مشيرا الى أن بصمات الجريمة ذات طابع حوثي في تصفية الخصوم والأقلام الحرة.